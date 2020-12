Il GF Vip si allunga ancora? Tommaso Zorzi sconcertato per lo ‘spoiler’ di Filippo Nardi

La conclusione di questa lunghissima edizione del GF Vip sta diventando una sorta di incubo per i concorrenti del reality che, entrati nella Casa il 14 settembre scorso, si sono ritrovati ad accettare la decisione di allungare la permanenza ben oltre la data inizialmente prevista per la sua fine. Stando alle ultime comunicazioni ufficiali, il reality si concluderà a febbraio 2021, l’8 per la precisione, giorno a cui i ‘vipponi’ guardano come un l’agognato traguardo di una fine che però potrebbe essere ulteriormente slittare, almeno stando all’espressione perplessa comparsa sul volto della new entry Filippo Nardi che ha fatto intendere ben altro.

Il GF Vip si allunga oltre l’8 febbraio? Lo sconcerto di Tommaso Zorzi

Entrato nella Casa del GF Vip venerdì scorso, Filippo Nardi sembra aver regalato uno spoiler su un presunto ulteriore slittamento della fine del reality durante una conversazione con i compagni di avventura. “Tutto finisce a metà febbraio”, ha dichiarato Nardi; “L’8”, la precisazione di Zorzi che, rimasto basito davanti alla faccia scettica di Nardi, ha chiesto di saperne di più.

“No, guarda che str***…perché fai quella faccia? Finisce l’8 febbraio? Filippo non puoi fare questi giochi”, ha commentato l’influencer lasciato nel dubbio da Nardi che non ha aggiunto altro. Sarà davvero così? Tempo al tempo: la certezza è che da qui a febbraio mancano ancora due mesi, tutti da trascorrere davanti dalle telecamere per la gioia del pubblico….