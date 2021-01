Gf Vip, la data ufficiale della fine del programma

Il dado è tratto, la produzione del Gf Vip ha finalmente reso nota la data della finalissima: sarà il 1 marzo. Signorini la scorsa puntata aveva annunciato ai vipponi che il programma non sarebbe finito l'8 febbraio ma che sarebbe durato un po' di più. Questa sera la verità, ma nonostante i concorrenti fossero stati avvertiti nessuno di loro si sarebbe immaginato un altro mese all'interno della Casa.

Questo gf è davvero imprevedibile, per tutti noi. Questo nostro viaggio infinito è nel guinnes dei primati. E' il nostro pubblico a chiedercelo, vi avevo detto che la finale non sarebbe andata oltre la fine di febbraio, non ci ero andato tanto lontano: la data ufficiale della finale è lunedì 1 marzo.