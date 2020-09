Gf Vip, lite in diretta tra Flavia Vento e la De Blanck: "Ti ci porto a calci in c*** dall'analista"

(Nel video sopra la lite tra Flavia Vento e Patrizia De Blanck)

24 ore e qualche minuto. E' il tempo di permanenza di Flavia Vento nella Casa del Grande Fratello Vip. Il suo è un addio record, che ha spiegato in studio durante la puntata di venerdì. Prima, però, si è difesa dalle critiche mosse nei suoi confronti da Patrizia De Blanck: "Non dire più che avevo bevuto - ha tuonato la soubrette durante il collegamento con la Casa - Ho smesso di bere da due anni e sono astemia. Non dire più queste cose perché ho fatto un percorso e non bevo più e nemmeno mi devo far curare. Ho un cane di 16 anni che sta per morire e avevo l'ansia perché lo avevo lasciato in pensione. Ho avuto una forte angoscia per lui. Se non avessi i cani entrerei lì di corsa, perché non ho paura a confrontarmi con voi. Ho trovato delle persone stupende, tu mi fai morire dal ridere Patrizia, anche se dici cavolate".

Alt. La contessa non ci sta: "Io non dico cavolate. Cerco di proteggerti perché sei una ragazza simpatica e spesso passi per scema quando non lo sei, perché sei molto intelligente. Hai scelto questa maniera str*** di uscire, perché potevi uscire in un'altra maniera e non ti sparlavano dietro. So benissimo che non bevi, era un modo di dire. Ma che tu abbia bisogno di qualcuno che ti dia una mano, questo sì. Anzi, quando uscirò sarò io che te la darò, perché ti ci porto a calci in c*** dallo psicanalista".

Flavia Vento: "Io prego, non ho bisogno dell'analista"

Parole chiare e forti, in perfetto stile De Blanck, che però non sono piaciute a Flavia Vento. "Io non ho bisogno dell'analista perché prego" ha replicato, ma la contessa la gela: "Gesu Cristo non è un analista". Chiuso il collegamento, la showgirl romana chiede: "Se una mia amica mi tiene i cani, mi fate rientrare?", e Signorini rimbalza la risposta al 'Grande Fratello'...