Gf Vip, Flavia Vento non perdona Oppini: "Frasi gravi, non accetto le sue scuse"

Le scuse di Francesco Oppini non bastano. Almeno per Flavia Vento. Il figlio di Alba Parietti, che nei giorni scorsi aveva parlato della soubrette utilizzando frasi molto pesanti, ha ammesso durante la diretta di lunedì di aver sbagliato, dicendosi profondamente rammaricato per il suo comportamento "ingiustificabile". Se il Grande Fratello perdona, la Vento no.

Il duro post di Flavia Vento

"Ho riflettuto prima di scrivere - ha tuonato su Instagram la showgirl - ma ora devo parlare io". E lo fa senza mezzi termini: "Non posso accettare simili frasi dette da Francesco Oppini. Frasi gravi e la mia domanda è non lo vedo da 16 anni non lo conosco avrò parlato con lui 5 minuti nella mia vita. Come mai si permette di dire che dovrei essere ammazzata di botte? Ma stiamo scherzando o questo mondo è finito? Le sue scuse non le accetto e non accetto più che nessun uomo parli così a nessuna donna".

In tanti sono con lei. "Alcune volte le scuse non bastano" scrive un fan, e qualcuno le consiglia di passare ad azioni legali: "Hai pienamente ragione e a questo punto, visto che ti ha mancato di rispetto anche il programma non facendo la squalifica doverosa, ti consiglio di andare per vie legali. Non si può stare in silenzio di fronte a offese misogine e sessiste".

Le frasi di Oppini

"Una così rischi di ammazzarla di botte" aveva detto Francesco Oppini ad alcuni dei suoi compagni d'avventura, parlando di Flavia Vento. Non solo. Il figlio di Alba Parietti non ha risparmiato nemmeno Dayane Mello, dichiarando: "Se porto una così a Verona, al ristorante di un mio amico, la violentano". Frasi molto gravi che però non gli sono costate la squalifica (chiesta anche da Alba Parietti). Oppini, infatti, se l'è cavata con un mea culpa in diretta tv e le scuse alle dirette interessate. Ad accettarle, però, è solo Dayane.