Gf Vip, Francesca Cipriani a Amedeo: "Sei un po' maiale". Goria si arrabbia e chiede di parlare con l'agente

Alfonso Signorini nella terza puntata del Gf Vip ha dovuto affrontare, per forza, il tema Amedeo Goria. Il concorrente in solo una settimana è riuscito a mettere in grande disagio Ainett Stephens che ha dovuto prenderlo da parte e spiegargli di tenere le mani e gli impulsi a bada. Per questo motivo anche Signorini gli ha voluto ricordare che sì fa ridere quando fa il "mandrillo", ma anche meno.

Gf Vip: Amedeo Goria e i suoi impulsi

Goria ha sottolineato più di una volta che lui stava giocando, che non avrebbe mai fatto nulla, ma la tirata di orecchie era d'obbligo. Anche Adriana Volpe ha voluto rincarare la dose:

Sei sempre col pacco in vista, sempre con le mutande in vista, va bene che non hai i pantaloncini... però tu hai superato anche un altro limite. Abbiamo visto che ti sei cambiato le mutande sotto al letto, capisci? C'è il rischio che la ‘ciondolata' esca fuori. Certe cose, perché capisci che c'è un rischio, è meglio che le vai a fare in bagno.

Alfonso Signorini ha anche aggiunto: "Molti dicono: ma perché Ainett non cambia letto? Io non sono d'accordo. Lei è liberissima di stare dove si trova e invece c'è bisogno di più rispetto".

Gf Vip, Francesca Cipriani a Amedeo Goria: "Sei un po' maiale"

Goria, che fuori dalla Casa sarebbe fidanzato, ha letto un messaggio scritto da Vera Miales su Instagram in cui minacciava Francesca Cipriani e Ainett Stephens poiché secondo lei starebbero troppo vicine al compagno.

Le due donne si sono fatte una bella risata, Anett ha risposto a Vera ("Vera, cerca la verità nelle cose") e Francesca invece si è rivolta a Amedeo: "Ma non dare la colpa a noi, sei te che fai il Peppo Pig. Sì, il Peppo Pig, sei un po' maiale eh!".

Gf Vip, Amedeo Goria arrabbiato risponde a Signorini

"Chiedo di parlare con il mio agente perché voglio tutelarmi" questo è quello che hanno sentito i telespettatori subito dopo una pubblicità.

"Hanno detto che da un uomo come me si aspettavano altro, ma allora non lo guardano il programma, anche oggi parlavo con Soleil di giornalismo... penso di averle dato anche dei consigli. Mi stanno facendo passare come un porco".

Signorini è dovuto quindi intervenire e coi lui poi Sonia Bruganelli che aveva affermato di aspettarsi di più da lui:

"Ti ho sentito parlare di tutto. Però sui social è uscito fuori anche questo e tutto ciò di cui hai parlato è stato oscurato dal tuo modo di scherzare che ha messo a disagio Ainett". Il dramma al momento sembra rientrato...