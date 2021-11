Giucas Capelli taglia i capelli a Francesca Cipriani, la reazione è furiosa: il video della lite

Guai a toccare i capelli a Francesca Cipriani! I telespettatori del GF Vip hanno avuto già modo di rendersene conto quando un colore verdastro ha rovinato la sua chioma, e adesso ecco l’ennesima conferma dopo lo scherzo di Giucas Casella.

Armato di forbici, il mago-illusionista ha raggiunto alle spalle la showgirl intenta a cucinare e, a sorpresa, le ha tagliato una ciocca di capelli. Furiosa la sua reazione: "Mi hai tagliato una ciocca di capelli, per me sei un uomo finito. Per te adesso è finita" ha urlato Francesca mentre inseguiva il compagno davanti agli occhi sbalorditi di Soleil, Manila e Clarissa. “Sei finito! Sei un uomo morto! Bastard*! Mi ha tagliato mezza testa di capelli!” ha proseguito lei. Scappando, Giucas Casella le ricordava del gesto compiuto ai suoi danni, quando, travolta dall'entusiasmo per aver rivisto il fidanzato, era stata proprio lei a staccargli una ciocca di capelli, ma nulla… La rabbia di Francesca è parsa incontenibile e adesso tra i due pare essere calato il gelo.