Gf Vip: Francesca Cipriani e il dramma dei capelli verdi / VIDEO

(Qui sopra Francesca Cirpiani e il dramma dei capelli)

Francesca Cipriani dai capelli multicolor. La concorrente del Gf Vip, prima della puntata di venerdì scorso, si è voluta tingere i capelli per schiarire la ricrescita, ma qualcosa è andato storto e la gieffina si è dovuta mettere una fascia per tappare il colore.

Nel pomeriggio di ieri un nuovo tentativo: Manila Nazzaro si è presa la responsabilità di creare un colore più omogeneo ma così non è stato... Invece di biondo è uscito un mix tra il verde e l'arancio, ciò ha mandato nel panico Francesca: "No ragazzi non è venuto. Sono macchiata e il colore non è stato messo bene. Fate qualcosa aiutatemi, io non riesco da sola a farlo. Fate venire Lulù o Soleil. A loro riescono queste cose. Oddio no, non sono biondi i capelli sono verdi. Sono arancioni e verdi, verdi! Raga questo è verde sul serio. Non prendetemi in giro, ditemi la verità che io ci vedo".

Gf Vip: pianti e singhiozzi per Francesca Cipriani versione Grinch

Presa dalal disperazione Francesca chiede nuovamente aiuto alle coinquiline per risolvere il problema capelli. Jo Squillo insieme a Clarissa Selassié hanno provato a far riemergere il biondo dal verde che tanto disturbava Francesca Cipriani. Dopo alcuni minuti di posa e il risciacquo però il risultato non è stato molto soddisfacente... un ernome e biondissimo ciuffo platino ha tolto nuovamente il sorriso a Francesca.

La showgirl ha iniziato a chiedere l'intervento di un parrucchiere che sapesse davvero cosa fare: "Come posso stare cos? Non posso andare in giro così, mi brucia la testa, mi brucia tantissimo". Le compagne allora hanno cercato di darle sollievo posizionando delle pezzole con acqua fredda sulla nuca. Chissà come si presenterà in diretta lunedì sera la Cipry.