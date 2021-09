Gf Vip: chi è Francesca Cipriani, la "pupa" di nuovo al reality

Famossima e dalla risata indimenticabile Francesca Cipriani è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Fu proprio il Gf alla sua sesta edizione (proprio come quella di quest'anno per la versione vip) a far diventare famosa Francesca che era già molto formosa.

Gf Vip: chi è Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è nata in provincia di Pescara il 3 luglio 1984, è una showgirl italiana divenuta famosa a seguito della partecipazione alla sesta edizione Grande Fratello, nel 2006. Dopo la quale è diventata opinionista e prezzemolina nelle trasmissioni Mediaset. Ha partecipato anche al programma La Pupa e il Secchione, dove arrivò prima. Nel corso degli anni è stata anche inviata e ospite per Domenica 5 e Pomeriggio 5 di Barabra d'Urso.

Gf Vip: Francesca Cipriani non è più single

La vita privata di Francesca è costellata di innamoramenti come ad esempio quello per Walter Nudo (Cipriani si dichiarò mentre Nudo era all'interno della casa) o per Alberico Lemme, noto per la sua "Dieta Lemme". Nell'ottobre del 2016, dopo 3 mesi d'amore, finì quella che all'epoca era l'ultima storia d'amore ufficializzata, quella con l'imprenditore Giovanni Cottone, storico ex di Valeria Marini.

Più di una volta Francesca aveva affermato di voler diventare mamma e di poter costruire una famiglia con un uomo che la ami. Che forse questo amore sia arrivato davvero? È di poche settimane fa la notizia di un legame ufficiale con Alessandro Rossi. La presentazione ufficiale è stata affidata ai social a luglio.

Su Francesco le informazioni sono poche in quanto non fa parte del mondo dello spettacolo: è originario di Cesenatico ed è un imprenditore. Cipriani su Chi lo ha descritto così: "Alessandro è gentile, pulito dentro, è semplice. Come me! Infatti spero di averlo colpito con le stesse qualità".