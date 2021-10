Gf Vip, Francesca Cipriani pazza d'amore urla e piange per il fidanzato: "Mi ha corteggiata con piadine e tortellini"

Francesca Cipriani show questa sera in diretta dalla casa del Gf Vip, Alfonso ha dovuto chiamare anche due bodyguard per impedirle di avvicinarsi al fidanzato

Francesca Cipriani è follemente innamorata del suo compagno Alessandro. Non perde occasione di ricordarlo e le scene di lei che urla quando lo ama hanno fatto il giro del web. Questa sera Alfonso ha voluto regalare alla showgirl delle forti, fortissime emozioni (un pochino prendendola in giro). Parlando del compagno nella casa ha speiagto alle altre concorrenti come lui sia arrivato quando lei ormai non credeva più nell'amore: "Lui è perfetto. Ha iniziato a corteggiarmi, fiori, sorprese, messaggi e poi piadine, tortellini...".

Gf Vip: Alfonso Signorini e la sorpresa a Francesca Cipriani

Spontanea e talvolta esagerata, Francesca Cipriani ha conquistato il pubblico e gli inquilini della Casa. La sua esuberanza non ha controllo quando parla del fidanzato Alessandro, in quelle occasioni proprio si lascia andare a urla, salti e una grande euforia. La stessa euforia è andata in onda questa sera quando Francesca ha capito che per lei c'era una sorpresa. Ha iniziato a battere le parete della Mystery Room chiedendo di vedere Alessandro, nonostante il ragazzo non fosse lì, ha pregato Alfonso di farglielo incontrare ma il conduttore mentendo le ha detto che non c'era nessuno per lei, sconsolata torna dai compagni ma non fa altro che lamentarsi.

Gf Vip: Francesca incontra il fidanzato

Una scena al limite del paranormale quella che è andata in onda questa sera, Francesca Cipriani ha iniziato a correre verso la porta rossa supportata da Alex Belli, appena uscita ha iniziato a gridare "Alessandro, Alessandro". A quel punto Signorini ha fatto entrare due bodyguard e ha spiegato che serviranno a far mantenere le distanze "perché non mi fido di te" ha aggiunto il conduttore.

"Mi manca tutto di te - le ha detto Alessandro -, le coccole, le carezze, però ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Non solo un fisico bellissimo, ma la ragazza migliore del mondo. Non mi posso dimenticare di te". E poi ha aggiunto "Il cane ca*ava ovunque, l’ho dovuto portare via. Si chiama Chicco l’abbiamo dovuto portare ai suoi genitori naturali, la mamma di Francesca non riusciva a pulire casa".

Francesca in estasi ha provato più volte a toccare il compagno, ma i bodyguard hanno impedito che accadesse, anche perché avrebbe rischiato la squalifica. Francesca ha continuato a gridargli il suo amore fino a quando non è tornata dentro la casa. La gieffina si è comunque lamentata di non averlo potuto toccare, abbracciare e baciare.

