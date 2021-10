Gf Vip, Francesca Cipriani show: pianto e urla per il suo Alessandro

(Sopra il video dell'incontro tra Francesca e Alessandro)

Fracesca Cipiani ha ottenuto ciò che tanto desiderava: il suo fidanzato nella casa del Gf. Signorini ha deciso di esprimere il desiderio di Francesca e così il suo amato Alessandro soggiornerà nella Casa.

GF Vip: Francesca e Alessandro

Signorini manda Francesca fuori dalla porta rossa, ma era uno scherzo. Alessandro Rossi era già dentro la Casa nel salotto con gli altri concorrenti. "Ti prego Alfonso non farmi soffrire così" e appena sentite le parole Signorini le confessa che il suo amato si trova nella Casa.

Francesca inizia uno dei suoi assalti, la porta non si apriva e così lei ha iniziato a tirare fortissimo la maniglia, correndo e urlando è tornata nella casa per pi scoppiare in gridolini acuti alla vista in Alessandro. Lei gli è corsa incontro e gli è saltata addosso, lui l'ha accolta a braccia aperte e si sono scambiati numerosi e intensi baci: "Non mi lasciare, io me la porto a Cesenatico" ha urlato la showgirl.

Dopo le coccole Signorini separa i piccioncini, creando una sorta di sincope in Francesca che in preda alle sue stesse emozioni inizia a minacciare di voler lasciare il programma per poter stare con Alessandro. La concorrente però non sapeva che Signorini la stava prendendo in giro: Alessandro rimarrà qualche giorno nella Casa.