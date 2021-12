Gf Vip, Francesca Cipriani esce e non risponde sul matrimonio: altro 'teatrino'?

"Devo uscire, ho dei problemi di salute". Francesca Cipriani ha lasciato ieri sera il Gf Vip spiegando di non poter continuare per motivi di salute che non ha specificato, ma ha fatto sapere: "Anche i medici mi hanno visitato e mi hanno consigliato di andare a fare dei controlli".

Nessuna motivazione d'amore dietro l'addio al reality, come invece si aspettavano in molti visto la grande mancanza che la soubrette ha sempre detto e dimostrato di sentire nei confronti del fidanzato Alessandro Rossi. Non solo. La Cipriani non ha neanche nominato il compagno - entrato nelle scorse settimane nella Casa di Cinecittà per farle la proposta di matrimonio - e quando Katia Ricciarelli, salutandola, le ha dato appuntamento al giorno delle nozze e chiesto di tenerla aggiornata, lei non ha mai risposto.

"Ci vediamo al matrimonio" le ha detto la soprano, che ha promesso ai futuri sposi di cantare in chiesa, e ancora: "Mi raccomando, fammi sapere". Frasi a cui è seguita la totale vaghezza di Francesca, nelle ultime settimane non più protagonista come prima delle dirette (diverse dedicate a lei e alla sua storia d'amore). Le imminenti nozze facevano parte del 'copione' dell'ospitata o ci saranno davvero i fiori d'arancio? Occhi puntati sui preparativi (o sul forfait).

La proposta di matrimonio di Alessandro a Francesca

Un tappeto di palloncini rossi a forma di cuore, in giardino, e tutte le concorrenti disposte ai lati come damigelle: questo si è trovata davanti Francesca Cipriani qualche settimana fa nella Casa. Poi è arrivato Alessandro, in giacca e camicia, molto emozionato. "Questi mesi sono stati difficili, prima stavamo sempre insieme e il distacco è stato forte, ma ho capito che ti amo ancora di più che mi manchi e che non trovarti a casa, non sapere che ci vedremo mi fa soffrire - le ha detto - Io non sono nessuno, ma le persone hanno iniziato a fermarmi, a chiedermi del nostro amore, sì sono felice, ma questa è una felicità effimera, perché per me la felicità è solo quella insieme a te. Quella delle piccole cose, come quando ti alzavi alle 5 insieme a me, che dovevo essere a lavoro alle 8, e mi preparavi la merenda mettendoci dentro un bigliettino con scritto 'ti amo'". La risposta non si è fatta attendere ed è stata ovviamente un sì.