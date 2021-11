Gf Vip, proposta di matrimonio per Francesca Cipriani, il fidanzato: "Voglio passare il resto della vita con te"

(Il video della proposta di matrimonio di Alessandro)

Sorridente, spiritosa, sempre pronta a ridere, con un grande cuore e mai con una parola cattiva per qualcuno. Francesca Cipriani con tutta la sua esuberanza è di sicuro una delle concorrenti migliori, nel senso di bontà e sincerità, di questo Gf Vip. Il suo essere esagerata quando parlava o aveva l'occasione di vedere il compagno, Alessandro Rossi, era inspiegabile, quasi tragicomico, ma spesso solo un grande dolore può spiegare una gioia così grande, quasi assurda.

Gf Vip, Francesca Cipriani e la sofferenza della violenza

Francesca Cipriani prima di incontrare il suo Alessandro ha raccontato qualcosa che nessuno si aspettava. Un uomo era riuscito a togliere il sorriso dal volto di Francesca, era riuscito a toglierle la vitalità, la gioia di vivere e aveva fatto spazio, nel suo cuore, alla paura e alla sofferenza. Quello che era "il suo compagno" l'ha picchiata, "sono andata all'ospedale, l'ultima volta con una prognosi di 15 giorni. La mia famiglia aveva paura, i miei amici avevano paura. Io volevo allontanarlo ma lui mi minacciava, diceva che aveva un video nostro, che io non avrei mai più lavorato in tv. Lo trovavo all'aeroporto, in giro, mi pregava di perdonarlo, di scusarlo, di aiutarlo a curarsi, io credo che in alcuni momenti si rendesse conto di quello che faceva...". Francesca non avrebbe iniziato a raccontare, ma Signorini le ha chiesto se volesse parlare di cosa le era successo e con grande lucidità, con momenti di commozione, ha spiegato cosa ha vissuto e ha chiesto più di una volta scusa alla sua famiglia per la sofferenza che "gli ho causato".

(Qui sotto il video del racconto di Francesca Cipriani)

"Dopo aver toccato il fondo, dopo aver avuto pensieri così brutti, poteva arrivare solo una grande felicità e io l'ho trovata con Alessandro" con queste parole Cipriani è tornata a parlare del presente. "Dopo quello che hai vissuto, come hai fatto a fidarti di Alessandro?" ha chiesto Alfonso Signorini a Francesca. "Ci è voluto tempo e pazienza. La conoscenza è stata lunga, lui non entrava neanche in casa mia, non gli offrivo nemmeno un bicchiere d'acqua, avevo paura. Piano piano ho capito che era una persona buona, dolce, che non era un violento e così mi sono lasciata andare".

Gf Vip: la proposta di matrimonio di Alessandro a Francesca

In giardino un tappeto di palloncini rossi a forma di cuore, tutte le concorrenti disposte, come damigelle, lungo il tappeto rosso: questo si è trovata davanti Francesca. Poi è arrivato Alessandro, in giacca e camicia, molto emozionato. "Questi mesi sono stati difficili, prima stavamo sempre insieme e il distacco è stato forte, ma ho capito che ti amo ancora di più che mi manchi e che non trovarti a casa, non sapere che ci vedremo mi fa soffrire. Io non sono nessuno, ma le persone hanno iniziato a fermarmi, a chiedermi del nostro amore, sì sono felice, ma questa è una felicità effimera, perché per me la felicità è solo quella insieme a te. Quella delle piccole cose, come quando ti alzavi alle 5 insieme a me, che dovevo essere a lavoro alle 8, e mi preparavi la merenda mettendoci dentro un bigliettino con scritto Ti amo".

Dopo questa bella dichiarazione d'amore Alessandro ha aggiunto: ""Senza di te non sono felice, voglio passare il resto della mia vita con te, vuoi diventare mia moglie?". La risposta si è fatta attendere, ma solo perché era freezzata, quando ha avuto l'occasione ha subito urlato: "Siiiiì!!".