Francesco Oppini e Dayane Mello sempre più vicini: arriva la reazione della fidanzata di lui

Qualche attento telespettatore del GF Vip non ha mancato di notare la frequente vicinanza tra Dayane Mello e Francesco Oppini in questi ultimi giorni di permanenza nella Casa. Solo innocente sintonia o preludio di un potenziale interesse ulteriore rispetto alla semplice amicizia? Se appare troppo presto dare una risposta certa, lecito è azzardare la possibilità che la modella stia tentando di conquistare il figlio di Alba Parietti, da ben due anni felicemente fidanzato con Cristina Tomasini che non ha mancato di reagire pubblicamente all'approccio.

Francesco Oppini e Dayane Mello sempre più vicini: interviene la fidanzata di lui

Cristina Tomasini è intervenuta indirettamente sulla vicinanza tra il fidanzato Francesco Oppini e Dayane Mello condividendo su Instagram una story che mostra il tweet di un utente. "Vabbè ma Dayane che sta flirtando con Oppini lo fa perché vuole essere al centro dell’attenzione in puntata", si legge nel post, segno che la ragazza condivide il pensiero secondo cui la modella si stia avvicinando al compagno per strategia. Si vedrà se la questione sarà dibattuta nella prossima puntata del reality. Intanto di certo c’è la dichiarazione d’amore che Oppini ha reso alla sua fidanzata nell’ultimo appuntamento del reality: “Mi ha fatto tornare la gioia di vivere, è il mio piedistallo vero e io spero di esserlo per lei”. Al momento Cristina pare poter dormire sonni tranquilli: più innamorato di così…