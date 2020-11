Gf Vip, Francesco Oppini e la frase choc su Dayane: "A Verona la violentano"

Dopo la frase sessista pronunciata in diretta da Mario Balotelli contro Dayane Mello, adesso a far discutere al Grande Fratello Vip è una dichiarazione pronunciata da Francesco Oppini, sempre a proposito della showgirl brasiliana. Sta circolando infatti in rete un video in cui il figlio di Alba Parietti dichiara: "A Verona la violentano", per poi precisare "Ma nel senso buono, perché la disturbano".

Lo scambio di battute risale a qualche giorno fa, ma solo nelle ultime ore è diventato virale in rete, scatenando gli utenti che ora si chiedono se non sia il caso di prendere provvedimenti contro il concorrente a causa della gravità delle parole. Provvedimenti che al momento non sono stati accennati dalla produzione, ma di cui immaginiamo si discuterà nella prossima puntata del reality show di Canale 5, in onda lunedì sera.

E pensare che solo qualche giorno fa, poco prima di essere eliminata dal gioco, la ex concorrente Guenda Goria aveva invitato tutti a fare attenzione al linguaggio utilizzato nei confronti delle donne, perché offesa da quanto avvenuto a Mello.

Va inoltre precisato che, proprio in queste ore, un'altra polemica sta accendendo gli animi dei telespettatori. Ed è quella della presunta bestemmia pronunciata da Paolo Brosio, giornalista noto per la sua fervente fede.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.