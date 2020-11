Gf Vip, Francesco Oppini: "Ho voglia di paternità"

(Nel video sopra Francesco Oppini si confida con Giulia Salemi)

Pomeriggio romantico al Gf Vip. In giardino Francesco Oppini e Giulia Salemi parlano di matrimonio e figli, supervisionati dalla contessa De Blanck che dall'alto della sua esperienza dispensa consigli. Mentre per l'influencer, single, il traguardo sembra ancora lontano, Oppini, fidanzato con Cristina Tomasini, si fa i suoi conti: "Il matrimonio può arrivare in un secondo momento, in conseguenza a un figlio, anche per essere più tranquillo. Ne farei uno, in chiesa. Uno, se sbaglio il primo basta".

Poi si passa a parlare di figli. Giulia ne vorrebbe uno entro i 30 anni, Francesco invece inizia a sentire forte il desiderio: "Non voglio più perdere tempo perché la persona giusta ce l'ho - dice senza pensarci - Lei quando parla di bambini le si illuminano gli occhi, a me uguale. Ovvio che ci vuole tempo. Lei vive ancora a casa sua, io devo sistemare la mia, devo capire come funziona col lavoro. Entro i 40 anni vorrei, ne ho 28. Ho un paio d'anni per farlo".

Francesco Oppini: "Ho voglia di paternità"

Fa sul serio Francesco Oppini, anche se con la compagna Cristina Tomasini stanno insieme da un anno e mezzo. Non molto, ma quanto basta a buttare le prime fondamenta: "Ho voglia di paternità - confida a Giulia Salemi - Quando esco voglio fare delle cose con lei che non potremo più fare da genitori. Dei viaggi e sicuramente convivere. Non abbiamo mai convissuto". Dalla Casa del Grande Fratello a Casa Oppini è un attimo.