Francesco Oppini lascia il GF Vip: la telefonata con Alba Parietti e il crollo di Tommaso Zorzi

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Francesco Oppini è fermamente convinto di lasciare la Casa del GF Vip dopo la notizia del prolungamento del reality fino a febbraio prossimo. I dubbi erano stati espressi dal concorrente già qualche giorno fa, ma nelle ultime ore la decisione del concorrente pare essere irremovibile.

Sui social Alba Parietti ha raccontato di aver sentito il figlio telefonicamente e di aver affrontato con lui l’argomento: “Oggi ho parlato con @francesco_oppini_82, sappiate che la prima cosa che gli ho raccontato è quanto lo amiate e quanti sforzi avete fatto per difenderlo e sostenerlo. Questo lo ha commosso moltissimo e mi ha detto che qualsiasi decisione prenderà voi sarete comunque sempre nel suo cuore e appena sarà possibile vi vorrà incontrare e tutte e tutti ringraziare per quanto lo avete fatto sentire unico e importante”, ha spiegato ai fan del figlio dispiaciuti per la sua scelta di abbandonare il programma prima del tempo: “Deciderà con serenità e sapendo che qualsiasi sarà la sua scelta voi lo amerete e sosterrete perché lo avete capito”. Tra i follower di Alba Parietti non è mancato chi ha sospettato sia stata lei convincerlo a lasciare il gioco per tornare in famiglia e a loro l’attrice ha rivolto un altro post per chiarire la sua posizione di madre, ben contenta di riabbracciare il figlio ma totalmente estranea alla scelta di abbandonare il GF presa da Francesco in assoluta libertà: “Gli ho detto di scegliere ciò che vuole e lo fa stare meglio. Questo ho detto. Non ho parlato di me né del dolore che ho provato”, ha chiarito Alba: “Alle persone che amano mio figlio e mi rispettano dico grazie, a quelle che mi insultano e mi ritengono responsabile di condizionamenti , dico che non solo gli ho lasciato libera scelta”.

Francesco Oppini lascia il GF Vip: la reazione di Tommaso Zorzi

Mentre fuori dalla Casa si dibatte sull’uscita di Francesco Oppini come concorrente di punta del GF Vip, dentro c’è chi soffre già molto per la sua assenza come Tommaso Zorzi, davvero affranto per la decisione del compagno che ormai per lui è diventato un assoluto punto di riferimento. L’influencer ha trovato conforto parlando con le compagne: “Sono nella fase che non lo posso nemmeno guardare… Mi manca di già”, ha detto loro: “Solo ora mi rendo conto quanto bene vuoi a una persona. Per questo ho paura di affezionarmi, perché poi stai male…”. La certezza, a questo punto, è una sola: nella casa del GF Vip 2020 è nata una splendida amicizia.