Francesco Oppini e la rottura con Tommaso Zorzi: "Quando i rapporti sono veri si recuperano"

Più o meno un anno fa Tommaso Zorzi perdeva la testa per Francesco Oppini, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Quella che era nata come amicizia si tramutò in sentimento non ricambiato, per poi tornare meravigliosa amicizia fino a quando il figlio di Alba Parietti, poco prima di Natale, ha abbandonato il reality Mediaset. Poi qualcosa si è rotto.

Le parole di Oppini

Nessuno ha mai capito cosa sia accaduto tra Zorzi e Oppini, all’epoca apparentemente inseparabili, ma l’idillio è finito. Ospite di “Non succederà più” su Radio Radio, Francesco è tornato a parlarne, augurandosi una futura ‘pace’ tra lui e l’ex compagno di avventure: “Le chiacchiere sono sempre in auge per qualsiasi cosa”, ha precisato Oppini. “Io credo che i rapporti, quando sono veri, si recuperano sempre. Non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando i rapporti sono veri si recuperano. È una cosa che preferisco tenere per me, perché poi si sono fatte un sacco di chiacchiere sbagliate, inventate. Non ho voluto mettere becco su questa cosa perché porto rispetto alle persone che ho conosciuto nella vita, a cui ho voluto bene e a cui voglio bene”.

I motivi dell’allontanamento tra i due rimangono quindi ancora taciuti, avvolto in un mistero che prima o poi verrà sicuramente svelato.

Oppini e i nuovi concorrenti del GF Vip

Nel frattempo Oppini ha detto la sua sui concorrenti di questo GF Vip, elencando favoriti e non: “Mi piace molto Manuel Bortuzzo, gli altri devo studiarli un po’. Mi piace molto Aldo Montano, lo trovo cambiato negli anni, maturato e a modo e mi piace parecchio. Contrariamente a pelle non mi vanno a genio Alex Belli e Soleil Sorge. Sono lontani dal mio modo di essere e di pensare. Alex Belli lo vedo esattamente come le fiction che ha sempre fatto. Credo sia una recita vivente continua. Invece Soleil non mi è piaciuta in molte situazioni in cui non portava rispetto alle persone con cui parlava. È lontana dai miei canoni etici”.