Gf Vip, Zorzi incontra Oppini: "Voglio vincere l'ansia. Sei stato il mio bastone"

Il Gf Vip ha regalato a Tommaso Zorzi una gioia. Dopo quasi un mese e mezzo Tommaso ha potuto rivedere il suo compagno di avventura Francesco Oppini.

In questi giorni difficili l'influencer ha parlato spesso di Oppini che ha definito un "bastone sul quale mi appoggiavo", i due si capivano, consolavano e supportavano e a Zorzi è mancata una spalla sulla quale piangere.

Oppini entra nella casa del Gf Vip

"Ho provato a farti forza, ma un amico ti dice anche le cose come stanno. So quanto sia difficile restare lì. Voglio che tu sappia che qualsiasi cosa tu faccia sarà appoggiata da me, da tua mamma, da Gaia, da Lazzaro, da quelli che ti sostengono. Hai parlato di bastone? Io sono qui a sorreggerti. Sei stato un grande con Stefania, hai dimostrato di avere i valori importanti che io avevo sempre visto in te. Stefania ti vuole bene e non è l'unica. Devi fare quello che ti fa stare meno peggio. Io ti supporterò anche se tu decidessi di lasciare il programma" con queste parole Oppini ha cercato di rassicurare Zorzi, evidentemente commosso.

"Che bello vederti", ha replicato Zorzi dopo essere stato liberato dal freeze. "Ho sempre sofferto d'ansia purtroppo, e in molti momenti qui dentro ho detto 'vado via'. Però, mi sono detto una cosa: se tante volte l'ansia mi ha impedito di fare quello che volevo, stavolta voglio vincerla e rimanere qui dentro fino a quando mi sarà concesso dal televoto. Lo faccio per diventare grande e dimostrare che posso vincere l'ansia" questa è la decisione di Zorzi.