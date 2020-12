Gf Vip, Franceska Pepe abbandona il programma definitivamente

Franceska Pepe dice addio allo studio del Gf Vip per sempre. L'ex gieffina ha deciso di abbandonare definitivamente il programma per commentarlo con i suoi fan sui social. A renderlo noto è la stessa Franceska con una storia su Instagram.

Il suo carattere ha spesso infuocato le discussioni, talvolta innescandole. Sentiremo la mancanza dei suoi commenti taglienti.

Nel video pubblicato questa sera ha chiesto ai suoi follower di seguire insieme il Gf: "Sto benissimo. Sono qua a casa perché oggi non andrò in puntata al GF. Ho deciso che forse è meglio così per lasciare più spazio ai nuovi concorrenti. Quindi preferisco guardare la puntata da casa".