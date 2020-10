Gf Vip, Franceska Pepe è positiva al test sierologico

La grande assente nello studio del Grande Fratello sarà Franceska Pepe che è risultata positiva al test sierologico. Ad annunciarlo è la stessa gieffina con una storia Instagram poco prima dell'inizio della puntata di oggi, 30 ottobre.

Franceska, con indosso la mascherina, ha dato la notizia affermando però di stare bene e che non si aspettava di risultare positiva. Step successivo il test molecolare che confermerà o meno la sua positività.

Queste le sue parole nelle storie:

Ciao ragazzi, mi dispiace fare questa storia ma vi devo informare di una cosa molto seria che è successa adesso. Stasera non sarò in puntata perché ho fatto il test sierologico ed è risultato positivo. Sono totalmente sorpresa da questa notizia perché sto benissimo come potete vedere. Però la cosa strana è che non si sa il risultato è attendibile al 100% perché dovrei fare un tampone per verificare se effettivamente posso trasmettere il Covid e se effettivamente ce l’ho.

Franceska invita tutti a indossare la mascherina

"Vi invito a usare le mascherine, a stare attenti e a lavarsi le mani" questi i consigli che la modella si sente di fare a tutti i suoi follower e aggiunge "io sono molto attenta a queste cose, sarebbe il colmo se l'avessi preso proprio io. Bisogna stare attenti, ora come mai".

Pepe e il GF Vip

Franceska si è distinta per aver creato molto scompiglio all'interno della casa del Gf. Discussioni ogni giorno con tutti i concorrenti. Ma una volta giunta nello studio, dopo l'eliminazione, la sua lingua tagliente non ha risparmiato nessuno arrivando anche a chiamare in diretta Andrea Zelletta "comodino".