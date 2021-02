Gf Vip, il fratello di Dayane parla con Rosalinda: "Grazie per l'amore che le stai dando"

(Nel video il fratello di Dayane Mello si collega con la Casa)

Sono stati e sono giorni durissimi per Dayane Mello, che dopo la morte del fratello Lucas ha deciso di restare nella Casa del Gf Vip per avere quel conforto che fuori, non potendo raggiungere la famiglia in Brasile, non avrebbe avuto. I suoi amici le stanno vicino e non le fanno mancare abbracci e attenzioni piene d'amore, soprattutto Rosalinda.

Per Dayane, durante la puntata di ieri sera, un'emozionante sorpresa. Il fratello Juliano si è collegato con lo studio ed è 'entrato' in Casa per parlare finalmente con lei. "Ho un sacco di nostalgia, mi manchi" le ha detto con le lacrime agli occhi, ma incoraggiandola a continuare il suo percorso nel reality: "Desidero tanta pace e tanta buona energia, spero che tu stia bene". Poi Juliano ha chiesto di parlare con Rosalinda: "Volevo ringraziarti per tutto quello che stai facendo per mia sorella. La stai aiutando tantissimo. Le stai dando tanto amore e in qualche modo sono tranquillo. Stai facendo le mie veci. Grazie milla dal profondo del cuore".

Dayane Mello al fratello: "Stai vicino a papà"

Infine Juliano ha ringratiato tutti gli altri: "Grazie a Stefania e Tommaso, a tutti gli altri che hanno abbracciato Dayane forte per me questa settimana. Lei non è qui con me, con mio padre. Sono loro adesso la loro famiglia. Grazie all'Italia e agli italiani per dare così tanto affetto a mia sorella". Commossa, Dayane ha salutato il fratello: "Juliano ti amo tantissimo. Stai vicino a papà. È stata una settimana estremamente difficile, meno male che ci sei tu. Ti amo tantissimo. Sei la mia vita". "Stiamo insieme, ricordati" ha risposto lui.

Alla fine del collegamento, Alfonso Signorini ha invitato Juliano alla finale del 1 marzo, "se sarà possibile". Sarà forse quello il momento in cui Dayane potrà finalmente riabbracciare almeno un pezzo della sua famiglia dopo il terribile lutto che li ha colpiti.