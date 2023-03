Gf Vip, nella notte megafono e fuochi d'artificio: la sorpresa di Edoardo per Antonella

Oggi, 14 marzo, Antonella Fiordelisi copie 25 anni. Per l'occasione Edoardo Donnamaria le ha organizzato una super sorpresa: prima il videomessaggio mandato in onda durante la diretta poiché non gli è stato permesso di presenziare in studio, poi la seconda parte che si è svolta nel post puntata.

Edoardo prima ha urlato al megafono e poi ha fatto partire i fuochi d'artificio. "Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo", queste le parole dell'ex gieffino. Con Edoardo erano presenti Stefano Fiordelisi e Marco, amico di Antonella. I genitori di Donnamaria non erano presenti e come ha scritto lo stesso Vincenzo, il padre di Edoardo, loro non c'erano perché il figlio non li aveva avvertiti. "Auguri Antonella! Ho scoperto che sono meno bravo di Edo a fare gli auguri. Quello scemo non ci ha detto niente ieri sera. Sennò venivamo anche noi! Tutti a votare la doc!", ha scritto su Twitter. Sempre Vincenzo aveva fatto allarmare i sostenitori del figlio postando una foto che lo ritraeva su un lettino ospedaliero con di fianco una flebo, per fortuna nulla di grave solo un controllo post Gf Vip.

Antonella Fiordelisi al momento della sorpresa era in veranda ed è quindi corsa nel giardino appena ha sentito la voce di Edoardo. "Ma è pazzo, amore, grazie" ha urlato si dirigeva verso l'altro lato della casa. Poi commentando l'accaduto con Nikita Pelizon, Fiordelisi ha detto: "Ti rendi cosa ha fatto? I fuochi. Lo voglio vedere, mi ama tanto. Se continua così poi ci sposiamo, che deve fare di più? L'attesa aumenta il desiderio, ci vogliamo ma ora non possiamo stare fisicamente insieme".

quando pensi che possiamo smettere di piangere facci un fischio Edo #donnalisi #drojette pic.twitter.com/RFRbkPao0s — S?? ?? (@NonSonoUnaSant4) March 14, 2023

Ne manca 1 importantissimo? il Suocero?? e se dico IL è perché lo penso?. IL. Rappresentante Assoluto della parola,ciò che tutte le nuore vorrebbero avere? @vincefrancesco ! #gfvip #DONNALISI https://t.co/JQDtZHXsMe — MaPi ?? (@MaPi87430972_) March 14, 2023