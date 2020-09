Garko stasera al Gf Vip: "Sentirete cose che non vorreste sentire". Rivelazioni sull'Ares Gate?

La quarta puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 questa sera, venerdì 25 settembre, si annuncia piena di colpi di scena. Alfonso Signorini aveva promesso "sviluppi clamorosi" sull'Ares Gate, lo scandalo della presunta setta frequentata dai vip, scoppiato fuori dalla Casa di Cinecittà dopo le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Con la diffida di Alberto Tarallo - produttore tirato in ballo (anche se mai esplicitamente) dai due attori - nei confronti di Mediaset, però, potrebbe calare il sipario mediatico sulla vicenda, come è già accaduto a 'Pomeriggio 5', dove Barbara d'Urso in questi giorni si era occupata del caso. Oppure no.

Soltanto stasera si scoprirà se Signorini obbedirà al 'veto' o manterrà la promessa. Intanto l'annuncio della visita di Gabriel Garko, ex fidanzato di Adua Del Vesco, fa pensare a un nuovo (inquietante) capitolo di tutta questa storia. L'attore - protagonista di alcune delle fiction prodotte dalla Ares, come 'Il bello delle donne' e 'L'onore e il Rispetto' - entrerà molto probabilmente in Casa per fare delle dichiarazioni. E' lui a farlo sapere su Instagram: "Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire. Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura... Ma l'unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità".

Che Gabriel Garko parlerà di Lucifer&Co è quasi fuori dubbio, ma potrebbe anche fare altre rivelazioni. Certamente, però, sarà qualcosa di molto forte.