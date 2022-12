Gf Vip: la gaffe su Elisabetta Gregoraci che fa infuriare Giulia Salemi

Al Grande Fratello Vip l’amore è di Casa. Oltre ai tanti flirt e relazioni che stanno nascendo nel Loft di Cinecittà in studio è arrivato anche Pierpaolo Pretelli che con Soleil Sorge sostituisce Sonia Bruganelli come opinionista. Insomma l’aria d’amore aleggia su Cinecittà. Infatti anche Pretelli e Giulia Salemi, voce dei social nel reliaty, si sono conosciuti nella Casa di Cinecittà.

Una cattiveria per i Pralemi

Dopo 2 anni dal loro primo incontro i due si sono ritrovati lì dove tutto ha avuto inizio. Il Grande Fratello ha voluto celebrare quell’amore nato tra le mura del celeberrimo Loft, ma con un pizzico di cattiveria. La regia poco dopo l'arrivo di Pretelli in studio manda in onda un rvm in cui si vede il calabrese baciare appassionatamente una mora. Ma non si tratta della sua Giulia, bensì di un’altra coinquilina.

E’ Elisabetta Gregoraci con cui Pierpaolo ebbe un flirt nella Casa prima di intraprendere la relazione con la Salemi. I due si erano avvicinati, senza però mai andare troppo oltre. La soubrette aveva negato ogni tipo di coinvolgimento, facendo soffrire molto l’ex velino.

La reazione di Giulia Salemi

E’ poi arrivata Giulia a riconsegnare la felicità a Pierpaolo intraprendendo una relazione duratura e felice che è proseguita anche una volta terminato il reality. Sebbene tra la Gregoraci e Pretelli non sia accaduto nulla la Salemi non ha molto piacere a sentir parlare della soubrette calabrese, a maggior ragione quando si ci si riferisce al suo rapporto con il fidanzato. Ebbene, il Grande Fratello Vip ha voluto giocare a Giulia Salemi un tiro mancino. Quando Pierpaolo Pretelli è stato accolto in studio viene mandato in onda “per errore” il video di un appassionato bacio in piscina tra Pretelli e la Gregoraci. Nonostante le immagini forti la Salemi non si è comunque scomposta commentando che dal GF Vip, a distanza di anni, c’è da aspettarsi tutto.