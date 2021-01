Gf Vip, la gaffe di Giulia Salemi in diretta: scambia le province per regioni

A lezione in diretta tv. I concorrenti sono stati interrogati da un prof particolare: Andrea Pucci, che condurrà la Pupa e il Secchione e viceversa, dal 21 gennaio. Viste le gaffe dei gieffini durante queste settimane Giulia, Adua e company non potevano non essere messi alla prova sulla cultura.

Domande di scienza, cultura generale, storia e anche geografia, quest'ultima per Pierpaolo (Quali mari bagnano l'Italia?) e Giulia Salemi. Per Giulia è un vero e proprio tallone da killer - come scordare gli errori trasformati in grandi successi da Mai dire Grande Fratello? - e così invece di rispondere alla domanda "quali sono le province della Basilicata?" ha iniziato a elencare le regioni a lei confinanti e nonostante Pucci provasse a farle capire l'errore Salemi non si è corretta. Giulia si è giustificata dando la colpa al freddo, i concorrenti in effetti si trovavano all'esterno della casa.