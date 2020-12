Gf Vip, sorpresa per Zorzi. La sorella gaia: "Tutti ti amano"

Tommaso Zorzi dopo aver nominato Stefania Orlando, essersi scontrato con lei e poi aver affrontato la puntata di venerdì scorso (dove ha letto alcuni commenti sui social) ha avuto un vero e proprio "break down" durante il quale aveva anche affermato di essere pronto a lasciare la Casa. Solo dopo numerosi confronti con Stefania, Maria Teresa e altri concorrenti aveva cambiato idea.

Gaia Zorzi al GF Vip

Per questo motivo la sorella di Zorzi, Gaia, questa sera è entrata nella casa per fare una sorpresa al fratello e per rassicurarlo. "Non pensavo che proprio tu, che hai creato la tua carriera sull'ironia non capissi che il mio messaggio era uno scherzo!" l'ha rimproverato con il sorriso Gaia. "Ho un debole per Stefania, lo devo ammettere! Ma devi rilassarti, non è una nomination il problema! Tutti ti amano fuori".

Tommaso Zorzi vuole lasciare il GF Vip: “Lo faccio per il mio benessere”

“Ho visto i tweet di mia sorella e del mio agente e sono stati un chiaro segnale. Se lui ha fatto quella cosa è per farmi capire che sono arrivato. Lei ha detto ‘entrerei per metterlo in nomination’, mi stava mettendo in guardia, fidatevi”, ha spiegato Zorzi ai suoi compagni: “Per fare quei tweet significa che anche lei ha capito. Mi sta dando un messaggio Gaia”.

E ancora: “Ho deciso, vado via”, ha ripetuto Tommaso che si è detto “apatico rispetto a tutto”: “Non è che voglio uscire per far festa, so che non posso. Però ho mia mamma, è il primo Natale senza la nonna. Sono sfinito davvero, mi sento nel pallone. Ho la testa che mi scoppia ragazzi sono serio”. Queste erano le parole di Zorzi, prima di cambiare idea.