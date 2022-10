"Voleva fare cose a letto, per questo gli ho detto che non sta bene": Gegia (ancora) su Marco Bellavia

Giorni di tensione e polemiche continue sul caso Bellavia non sono servite a indurre Gegia a mettere la parola fine ai discutibili commenti sull'ex concorrente del Grande Fratello Vip. L'ultimo è arrivato a ridosso della puntata di ieri, quando l'attrice è finita in nomination proprio per l'atteggiamento che ha avuto con Marco Bellavia. E proprio per giustificarsi del suo comportamento, ecco l'ennesimo aneddoto riportato in una conversazione con Charlie Gnocchi.

"Questo fatto di Marco. Tutti dicono: ‘Madò, che mer*a che è Gegia" si è lamentata pensando ai commenti dei telespettatori; "Ma no, adesso quando arriva, quando tornerà, gli dici che invece gli volevi bene, che l’avevi preso anche nel letto con te" ha detto Gnocchi a cui Gegia ha risposto riferendosi ad un aneddoto che non trova riscontri: "Ma voleva fare cose nel letto e perciò gli ho detto: ‘Tu non stai bene’".

Charlie ha quindi chiesto un chiarimento in proposito: "Voleva far cose, cosa voleva fare? Voleva fare quelle cosacce là?"; "Eh sì. Gli ho detto: ‘Ma che sei matto, guarda che non stai bene’. E da lì è partito tutto. (…) L’ho detto scherzando sì, ma comunque non l’avrei fatto lo stesso" ha chiosato lei che mai, prima di questo momento ha menzionato un dettaglio simile, né ha mai dimostrato pentimento o tristezza (anzi!) per l'uscita di Marco: " Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto di Marco e perché sono una stro*za" aveva detto molto chiaramente.