GF Vip: Gegia presenta il giovane fidanzato turco, ma "lui dice di non conoscerla"

Un alone di mistero si alza attorno alla storia d'amore che Gegia ha raccontato di avere con un giovane uomo di origine turca. Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip l'attrice ha parlato del fidanzato Mehmet, conosciuto in aeroporto il 16 aprile scorso e mai più visto: da quel momento tra i due ci sarebbero stati solo degli scambi virtuali a mezzo social, ma mai un incontro, situazione che ha portato alla memoria l'arcinota storia di Pamela Prati e il fantomatico promesso sposo Mark Caltagirone.

"Prima di conoscere Mehmet ero sola da 11 anni Avevo chiuso con gli uomini" ha confidato nel collegamento con Alfonso Signorini a cui ha detto di aver incontrato Mehemet in aeroporto a Istanbul: "Ero al bar e l’aeroporto era deserto perché c’era il ramadan. Stavo parlando con la barista e non riuscivo a farmi capire. A un certo punto mi viene in aiuto questo ragazzo turco. Mi giro e vedo un uomo con un viso bellissimo che mi stava guardando. Mi si è svegliato tutto all’improvviso dopo 11 anni. L’ho ringraziato in inglese e poi lui si è seduto a bere una birra. Ho finto di guardarmi in giro per vedere dove sedermi e lui mi ha invitato ad accomodarmi. Abbiamo cominciato a chiacchierare, mi ha chiesto dove andassi e mi ha detto che aveva 43 anni. Io gli ho risposto che ne avevo 49. Ne ho 63 ma che vuol dire? Mi ha detto che ero molto bella e ci siamo aggiunti su Facebook".

La storia a distanza

Da quel momento tra Gegia e il misterioso 43enne turco è iniziata una relazione a distanza con videochiamate, ma non si sono mai più incontrati: "È un ragazzo molto serio e non abbiamo mai fatto l’amore. Mi ha detto che sta divorziando da una donna olandese e che il suo è un brutto divorzio" ha detto ancora l'attrice: "Mehenet lavora nei cantieri edili, dice che fa il saldatore di materiali elettrici. Lavora tante ore al giorno e ogni mattina mi scrive ‘Buongiorno, amore mio”' Credo che sia un ragazzo sincero e sono molto innamorata". Nonostante non si siano mai più visti, Gegia si ritiene fidanzata: "Dal 20 aprile fino ad agosto ci sentivamo una volta a settimana. Lui mi diceva che ero molto bella, che voleva baciarmi. A fine agosto mi ha detto che mi amava".

"Lui sostiene di non conoscerla"

Il dialogo è andato in onda in diretta e la presenza di Giulia Salemi in studio, chiamata a gestire in tempo reale i commenti social, ha fatto sollevare dei dubbi sulla storia raccontata da Gegia. "I nostri amici di Twitter sono andati a scovare questo Mehmet, gli hanno scritto e lui sostiene di non conoscerla" ha affermato Salemi parlando di tale tale Mehmet Bozkurt. E ancora: "Ha anche insultato chi l’ha contattato, ha detto ‘lasciatemi stare, io non la conosco’". Dal canto sua Gegia ha affermato di voler credere alle parole di quest'uomo: "Ma posso sognare un po’? Sono stata con tanti italiani e i risvegli sono stati orrendi. Con lui voglio stare almeno una settimana. Perché non ci devo credere?".

La storia, c'è da scommettere, andrà avanti nelle prossime puntate.

