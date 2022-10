Gegia nella bufera: “Marco Bellavia? Depresso maniacale, dovevamo stare a sentire le caz*ate che diceva?"

Gegia è una delle protagoniste più discusse di questo Grande Fratello Vip e non solo per la sua presunta love-story con il giovane turco incontrato in aeroporto ma soprattutto per come si è comportata nei confronti di Marco Bellavia, il conduttore di Bim Bum Bam che, preso di mira dal branco dei suoi compagni di Gf, ha deciso di andare via dal gioco. Gegia, infatti, non solo è stata tra i concorrenti che ha trattato peggio Bellavia, nonostante il suo chiedere aiuto, ma ha rincarato la dose continuando a mettere il dito nella piaga anche dopo la "ramanzina" di Alfonso Signorini a inizio puntata.

La comica che è anche laureata in psicologia, durante la pubblicita di una delle puntate più difficili e delicate del Gf Vip, ha continuato a parlare male di Marco Bellavia definendolo: "Un depresso maniacale".

"Dovevamo tenercelo e sentire le caz+ate che diceva e dire "Bravo Tesoro”? Ma basta!", sono state le parole di Gegia che ha poi ha poi cercato di giustificarsi peggiorando le cose e ottenendo solo dissensi da parte dello stesso Alfonso Signorini e del pubblico indignato per le sue parole e il suo comportamento.