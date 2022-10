Alfonso Signorini chiama in diretta Mehmet, il fidanzato turco di Gegia (ma lui non risponde)

Alfonso Signorini ha chiamato in diretta Mehmet, il presunto fidanzato turco di Gegia in questa ultima puntata del Gf Vip. La comica, infatti, tra le prime cose dichiarate non appena entrata nella casa del Grande Fratello è stata quella di essere fidanzata con un giovane, bello e misterioso fidanzato turco di nome Mehmet incontrato in aeroporto a Instabul e da cui ha iniziato una relazione a distanza. La vippona, infatti, ha sempre chiesto ad Alfonso notizie sul suo Mehmet e questa sera sono arrivate.

Gegia, infatti, è stata chiamata in confessionale da Signorini per parlare di Mehmet e il conduttore del Gf le ha prima annunciato che lui si trova attualmente in Messico e non in Africa come pensava Gegia e che la redazione del Gf Vip era intenzionata a chiamarlo in diretta questa sera.

"Mehmet - annuncia Signorini a Gegia - non si trova in Africa ma è in Messico e noi abbiamo il suo numero di cellulare e vogliamo chiamarlo ora". Gegia è rimasta subito stupita dal fatto che il suo fidanzato sia in Messico e poi ha accettato di fare questa telefonata.

La redazione del Gf Vip è, infatti, entrata in possesso del numero di telefono di Mehmet ma non è riuscita a prendere la linea con l'uomo. Il fidanzato turco di Gegia, infatti, non ha risposto al telefono perché, da quanto detto, non prendeva. É stata forte la reazione di Gegia che continuava a non credere che Mehmet fosse in Messico e non in Africa come lei pensava.

Sarà vero il suo amore con Gegia o tutta un'invenzione della comica?