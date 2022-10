Gf Vip, Gegia nella notte offende Antonella Fiordelisi: il video

La notte nella casa del Grande Fratello Vip, soprattutto quella post puntata, offre sempre dei momenti di grande interesse. Chi decide di lasciare, chi si offende, chi si lamenta di com'è andata la diretta e incolpa o il conduttore, Alfonso Signorini, oppure un altro concorrente. Insomma la notte è sempre particolarmente accesa e ieri sera non poteva essere da meno.

Finita la puntata c'è sempre il momento, da parte dei nominati, della ricerca delle nomination e proprio legandosi a questo discorso ecco che Gegia lancia un nuovo affondo a Antonella Fiordelisi. Tra le due non scorre buon sangue e spesso in questi giorni hanno battibeccato. Stanotte però Gegia, mentre parlava con Carolina Marconi e Nikita, ha parlato di Antonnal appellandola in un modo carino e soprattutto offensivo: "No non avete capito, ci sono finita subito all’inizio della puntata di stasera (al televoto, ndf). Io non ho preso votazioni come voi altri. Nessuno di loro mi ha nominata. Al televoto mi ci ha mandata direttamente quella zo**oletta".

Ovviamente il video di questo momento è diventato virale sui social, in particolare Twitter, e uno dei tweet contenenti il video ha già superato le 30mila visualizzazioni. E non sono mancate neanche le reazioni, in molti hanno chiesto che venga eliminata per quello che ha detto: "Lei fa la finta addormentata in puntata poi appena finisce la diretta definisce Alberto 'odioso' dicendo anche 'finché rimango qua lo nominerò' e Antonella zo**oletta. Carolina e Nikita poi non hanno neanche detto nulla… che scempio". In effetti né Carolina nè Nikita sono intervenute e le cose sono due o non hanno sentito o hanno fatto finta di non sentire.