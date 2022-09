"Io e Pupo abbiamo avuto una notte d'amore", la rivelazione choc di Gegia

Gegia e Pupo hanno avuto una notte d'amore. La comica 63enne, all'anagrafe Francesca Carmela Antonaci, ha svelato davanti alla porta rossa del Grande Fratello Vip di avere avuto un flirt con Pupo e lo ha fatto appena prima di entrare nella casa come nuova concorrente di questa settima edizione del realty show condotto da Alfonso Signorini.

"Abbiamo abuto una notte d'amore insieme quando eravamo giovanissimi", ha, infatti, rivelato Gegia senza peli sulla lingua per poi aggiungere, "Avevamo 19 e 20 anni circa, eravamo in un albergo ai Giardini Naxos, in Sicilia, c'erano dei premi televisivi. Siamo stati insieme, ora però sono innamoratissima di un altro uomo, un turco".

A questo punto, alle domande di Alfonso che, incuriosito da questo nuovo amore le chiede qualche informazione in più, Gegia rivela: "Ora sono innamorata di un uomo turco, si chiama Memet, sono cinque mesi che ci conosciamo e stiamo insieme, ci siamo incontrati all'aeroporto di Instambul. Ci siamo visti una sola volta in cinque mesi, abbiamo chiacchierato per una mezzoretta la prima volta ma adesso stiamo insieme da 5 mesi e mezzo e poi non l'ho più visto. Appena visto ho pensato: "Il volto più bello mai visto".

Ora, la comica, rivela che i due pur non essendosi più mai visti, messaggiano tutti i giorni e lei ha perfino imparato un po' di turco.

"È un uomo meraviglioso, non avevo mai incontrato un uomo così" ha, infine, commentato Gegia.

"Questa storia mi puzza, ha però commentato Alfonso ma Gegia ha subito ribattuto: "Io non sono come Pamela Prati, il mio fidanzato esiste davvero". Sarà davvero così? Lo scopriremo presto.