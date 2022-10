Gegia senza filtri: "Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto di Marco"

Gegia è stata indubbiamente una delle concorrenti del Gf Vip maggiormente abusanti con Marco Bellavia. Un comportamento che sorprende visto che la donna, oltre che una comica, è anche una psicologa regolarmente iscritta all’albo della Regione Lazio. Proprio l’albo degli psicologici dopo le tante segnalazioni ricevute sul comportamento della 64 ha aperto un’istruttoria sul suo conto. Nel frattempo nel loft di Cinecittà l’Antonaci non fa dietrofront sulle sue spiacevoli dichiarazioni. L’attrice si è trovata a conversare con Antonella Fiordelisi, unica vippona ad essere stata vicino al conduttore di Bim Bum Bam durante la difficile permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Lo scontro tra Antonella e Gegia

L’atleta aveva promesso che l’avrebbe fatta pagare ai bulli di Bellavia. Infatti la ragazza ha domandato a Gegia perché avesse pianto quando è uscito Giovanni, mentre non ha versato una lacrima per quanto accaduto a Marco: “Come mai hai pianto per Giovanni e non hai pianto per Marco?”, domanda la ex di Chiofalo alla coinquilina, che appare indispettita dalla questione: “Ti sto facendo solamente una domanda, stop. Sembra che ti ho offesa, ti ho fatto solamente una domanda”, aggiunge Antonella.

Gegia risponde senza filtri, non nascondendo l’antipatia per Bellavia: “Te lo sto spiegando, sembra che vuoi litigare. Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto di Marco e perché sono una str**za”. Difronte a questa ammissione la Fiodelisi non riesce a trattenersi: “Oh, brava. Questa è la verità, sei te stessa, brava. Ora è sé stessa, così come la vedete adesso”.

L’accusa di Gegia

Insomma a fronte dei labili provvedimenti intrapresi dal Gf Vip Antonella si sta facendo giustizia da sé, decisa a portare allo scoperto la meschinità di alcuni concorrenti agli occhi del pubblico: “Tu mi stai distruggendo, sono dieci giorni che dici cose cattive. Mi stai facendo del male quindi tu non sei diversa da me. Tu sei insensibile verso di me. Io Marco non l’ho mai accusato, tu mi stai accusando da giorni”, replica Gegia, lamentando di essere stata presa di punta dalla Fiordelisi.

Ma l’influecer non cede e cerca di far notare alla donna, come sia stata lei piuttosto ad avere atteggiamenti vessatori: “Addirittura? Distruggere è altro. Io sono diversa da te perché io ho detto per caso quelle parole a Marco? Io con te sto facendo come tu hai fatto con Marco? No, ti sto dicendo quello che penso che è ben diverso. Io con le persone insensibili sono un po’ insensibile”.