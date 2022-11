George Ciupilan si riconcilia con il padre al Gf Vip

George Ciupilan al Grande Fratello si è aperto sulla sua drammatica storia personale. L’influencer ha raccontato di aver trascorso dei momenti difficili durante l’infanzia vissuta con il padre in Romania, un uomo violento e alcolizzato da cui si è allontanato. Durante la puntata il 20enne ha la possibilità dopo anni di rivedere il padre e fare i conti con quel passato complesso.

Un ritorno in Romania

Il volto de “Il collegio” ha la possibilità di fare un viaggio a ritroso nella sua Husi, il paese della regione della Moldavia dove è nato, attraverso dei volti cari. Prima fra tutti arriva nella Casa del GfVip mamma Marilena, una figura fondamentale per il ragazzo che gli stringe la mano in questo momento fortissimo. A mandare il loro affetto a “Ciupi” con un rvm il cugino e la nonna, con cui è vissuto sino ai 5 anni quando la mamma partì per l’Italia per dare un futuro migliore al figlio.

Il momento del confronto con il papà

Dopo il tenero momento per George è la resa dei conti con il padre. Le telecamere del Gf Vip hanno raggiunto l’uomo ad Husi dove ancora vive. Il padre del ragazzo ha voluto lasciare un messaggio al figlio, semplice ma effice: “George mi dispiace molto, sappi che non sono riuscito a venire, ma ti amo e resterò sempre tuo padre per tutta la vita. Ti amo moltissimo”, dice l’uomo visibilmente emozionato.

Ciupilan non riesce a trattenere le lacrime. Un messaggio che è come un ramoscello d’ulivo da parte dell’uomo per il giovane. Ora sta a George se scegliere di accettarlo. Il momento è di forte tensione, ma il 20enne decide di aprirsi al padre. “Voglio stringergli la mano, voglio pensare che sia così”, asserisce commosso il ragazzo, deciso a recuperare il rapporto con il genitore.