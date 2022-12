George Ciupilan e il confronto con il passato

George uno dei grandi protagonisti di questo Grande Fratello Vip. L?influencer ha conquistato il pubblico con la sua complicata storia famigliare. Si è però parlato poco della vita sentimentale del giovane. Il ragazzo è stato legato un anno ad una collega di nome Samara.

Una relazione bruscamente terminata che ha lasciato strascichi nella vita del vippone. Così Samara è entrata nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa all?ex fidanzato, ma soprattutto avere un confronto dopo mesi di silenzi.

Una sorpresa per George

George alla vista della giovane appare sbigottito. Samara è un fiume in piena, e approfittando del freeze dell?ex fidanzato ricapitola le ragioni che hanno spinto i due ragazzi ad allontanarsi: ?Abbiamo avuto una relazione strana, corta ma intensa. Ci siamo mancati di rispetto, siamo stati troppo infantili?, asserisce l?influencer. Tuttavia dopo tanti rancori e difficoltà Samara è pronta a tendere un ramoscello d?ulivo a Ciupilan. ?Sono qui per chiederti scusa per avere un rapporto umano. Ti seguo sempre sono molto orgogliosa di te?.

George appare emozionato dalle parole della ragazza e accetta di buon grado la richiesta di pacificazione. ?Accetto le scuse. Sono emozionato?, chiosa il vippone. Pungolato da Signorini George tenta poi di spiegare a sua volta le ragioni dietro la rottura con Samara. ?Abbiamo avuto un percorso differente avendo iniziato a lavorare con i social, lei voleva godersi la situazione anziché avere una storia seria. Ci siamo distaccati, poi io sono orgoglioso e non ci siamo mai confrontati per dirci scusa?.

Una spiegazione che non convince il conduttore che domanda a Samara se abbia tradito l?ex: ?No, tradito con un?altra persona no, potrei solo aver tradito la sua fiducia?, argomenta la giovane. Il presentatore appare soddisfatto della risposta ed i due ragazzi possono finalmente godersi il momento della riappiacificazione dopo tanti mesi. Che sia il preludio di un nuovo avvicinamento?