GF Vip 6, esordio Auditel con il 20,70% di share. Ma vince Montalbano

Poco meglio del debutto del 2020, ma senza strafare. La sesta edizione del Grande Fratello Vip è partita con 2.860.000 telespettatori e il 20,7% di share. L'ennesima replica del Commissario Montalbano ha fatto sua la serata, su Rai1, con 3.669.000 telespettatori e il 18,3% di share. Da segnalare il ritorno di Uomini e Donne, al pomeriggio di Canale 5, con il 24.1% di share e 2.715.000 telespettatori.

Il confronto con il passato

Esattamente un anno fa, era il 14 settembre 2020, il GF Vip 5 esordiva con 2.833.000 telespettatori e il 18,99% di share, peggior partenza di sempre nella storia del programma. Poi sappiamo tutti com'è andata a finire, con oltre 40 puntate in prime time e 169 giorni di permanenza nella Casa. Storicamente il reality di Canale 5 carbura nel tempo, dinanzi a dinamiche che inevitabilmente necessitano di giorni, se non settimane, per cuocere e successivamente esplodere.

Per quanto riguarda il confronto con le precedenti edizioni, la primissima stagione del 2016 condotta da Ilary Blasi debuttò con 3.844.000 telespettatori e il 21,60% di share, per poi decollare nel 2017, quando la prima puntata della seconda stagione sbancò l'Auditel con 4.490.000 telespettatori e il 24,53% di share. Calo drastico nel 2018 con l'ultima conduzione firmata Blasi, che esordì a quota 3.341.000 telespettatori e il 20,95% di share, passando così la palla ad Alfonso Signorini, a inizio 2020 partito con 3.405.000 telespettatori e il 20,15% di share.

Ma non c'è troppo tempo per festeggiare nè analizzare, perché venerdì 17 settembre si replica.

Debutti Auditel GF Vip

1a stagione) 19 settembre 2016 – 3.844.000 telespettatori – 21,60% share

2a stagione) 11 settembre 2017 – 4.490.000 telespettatori – 24,53% share

3a stagione) 24 settembre 2018 – 3.341.000 telespettatori – 20,95% share

4a stagione) 8 gennaio 2020 – 3.405.000 telespettatori – 20,15% share

5a stagione) 14 settembre 2020 – 2.833.000 telespettatori – 18,99% share

6a stagione) 13 settembre 2021 - 2.860.000 telespettatori e il 20,7% di share