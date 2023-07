Gf Vip 8, Cesara Buonamici opinionista? Tra i lavori in corso spunta un’ipotesi sorprendente

Ve la immaginate Cesara Buonamici a fare l’opinionista sulle vicende della casa del Grande Fratello Vip? Pare che gli autori del programma, capitanati da Alfonso Signorini, non abbiano avuto difficoltà a chiudere gli occhi e a visualizzare la più rappresentativa mezzobusto del telegiornale della rete ammiraglia Mediaset alle prese con polemiche e crisi, confessionali e liti tra i futuri vipponi.

E, dopo avere visualizzato questa immagine hanno fatto di più: si sono messi al lavoro per cercare di capire se questo sogno, all’apparenza impossibile, possa diventare realtà.

A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato Dagospia, che ha affrontato il tema degli opinionisti del reality. Come nel caso del cast infatti, pare che gli autori siano, anche su questo fronte, in alto mare, non avendo ancora ricevuto le risposte sperate alle loro proposte da parte dei piani alti di Mediaset. Secondo il sito di gossip, i due nomi destinati a sostituire le uscenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti, sarebbero stati, nei desiderata della produzione, quelli di Katia Ricciarelli e Paola Barale. In particolare, la partecipazione della showgirl da più parti si dà già per certa da qualche giorno, in forza del fatto che Alfonso Signorini la vuole con forza nella nuova stagione del suo reality.

Le cose erano già talmente avanti su questi due nomi per la giuria, che i bene informati aspettavano l’ufficializzazione durante la serata di presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. Come si sa invece, nonostante il Gf Vip sarà uno dei primi programmi ad aprire la nuova stagione televisiva a settembre, ancora su nessun nome è arrivata conferma.

In questa incertezza, in cui può ancora tutto succedere, secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe spuntato davvero l’incredibile nome di Cesara Buonamici. Un nome che, ovviamente, sulla carta, andrebbe a far gioire i vertici aziendali, rispondendo in pieno all’ansia da ritrovata rispettabilità a scapito della deriva trash, che Pier Silvio Berlusconi vuole imporre al nuovo corso delle reti Mediaset.

Un’ ipotesi suggestiva, ma un nome che appare fin troppo autorevole e piuttosto fuori contesto in uno studio di reality. Sempre il sito di Roberto D’Agostino riporta anche un altro nome al vaglio di produzione e azienda, sempre per il ruolo vacante di opinionista: quello di Elisabetta Gregoraci.