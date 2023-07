Gf Vip 8, Claudia Gerini concorrente? La risposta dell’attrice

Un altro no incassato dal Gf Vip. A declinare l’invito ad attraversare la porta rossa per entrare nella casa di Cinecittà ed essere spiata per settimane in compagnia di altri personaggi più o meno famosi, questa volta è Claudia Gerini.

L’attrice romana, da giorni al centro dei rumors che la vorrebbero tra i nuovi vipponi, ha risposto al gossip in modo molto chiaro e diretto che non lascia margine a possibili incomprensioni sul suo futuro nel reality.

Un programma su cui Pier Silvio Berlusconi ha messo in chiaro sin da subito di voler imprimere un importante cambio di registro, chiedendo alla squadra di autori capitanata da Alfonso Signorini di allontanarsi da volti e narrazioni che giudica troppo tendenti al trash, mettendo addirittura un veto, secondo i bene informati, su alcune categorie di personaggi conosciuti solo per la loro presenza sui social e poco altro. Pare che nei giorni scorsi una prima lista di concorrenti proposta da Alfonso Signorini, sia stata bocciata dai piani alti di Cologno Monzese. Tra i nomi che non sono passati c’erano quelli di Justin Mattera, Carmen Di Pietro e Antonio Razzi.

La produzione e il conduttore stanno quindi cercando di compiere l’impresa di formare un cast che piaccia all’amministratore delegato di Mediaset, puntando su nomi diversi. Nei giorni scorsi, si era parlato di Ornella Muti che senza giri di parole ha risposto, interrogata sulla questione, che non avrebbe mai accettato un eventuale proposta perché, parole sue: “Sono un’artista non faccio trash”. Dopo quello della Muti le voci si sono concentrate su un’altra attrice del cinema italiano: Claudia Gerini e anche la sua risposta alle indiscrezioni è arrivata forte e chiara.

Raggiunta telefonicamente a Bali dove sta trascorrendo le vacanze, l’attrice romana ha detto di sentirsi molto lusingata del fatto che Mediaset abbia pensato a lei come concorrente del Gf Vip 8 però ha subito ammesso che non riuscirebbe mai a stare lontano da casa e dalle sue figlie per tutto il tempo che durerebbe il reality e inoltre che in questo momento è impegnata in diversi progetti cinematografici.

Nulla di fatto dunque, per la produzione del Gf Vip 8 le vacanze sembrano essere ancora molto lontane.