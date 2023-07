Gf Vip 8, Mediaset approva nel cast due sorelle attrici: chi sono

Sono giorni intensi per Alfonso Signorini, il noto conduttore del Grande Fratello Vip incaricato di scegliere il cast per l'edizione "nip" in partenza il prossimo 18 settembre. Ora, dopo numerosi e clamorosi rifiuti - da parte dei personaggi stessi o di Pier Silvio Berlusconi - sembra esserci una speranza di portare lo show in televisione anche per Signorini, in quanto Mediaset avrebbe approvato due sorelle attrici tra i possibili concorrenti della nuova stagione autunnale. A rivelarlo per primo è Tvblog, ma scopriamo insieme cosa è successo, tenendo a mente che la loro presenza nella Casa più spiata d'Italia non è ancora certa.

Chi sono le due attrici

Stiamo parlando di Brigitta e Benedicta Boccoli, entrambe note per aver preso parte a diverse produzioni cinematografiche, televisive e teatrali, con l'eccezione che la prima è anche doppiatrice, mentre la seconda ha interpretato un paio di cortometraggi e condotto programmi radiofonici. Le due attrici hanno recitato insieme nel film Gli angeli di Borsellino e cantato il brano Stella, scritto da Jovanotti e presentato a Sanremo nel 1989, l'una affianco all'altra.

Stando alle ultime indiscrezioni, le due donne avrebbero ottenuto un riscontro positivo dopo essersi sottoposte al provino che tutti gli aspiranti partecipanti devono affrontare per poter entrare nel cast di uno dei reality più seguiti dagli italiani (nonostante il mezzo flop dello scorso anno fra trash e ascolti in calo). Ciò non significa che il gioco è già fatto e che le vedremo presto in un Loft di Cinecittà, ma di certo l'apprezzamento da parte di Pier Silvio Berlusconi e della Casa di Produzione della trasmissione, l'Endemol Shine Italy, non è un elemento da poco, anzi spiana a loro la strada verso una nuova opportunità di farsi conoscere per le persone che sono, o che fingeranno di essere.