Adriana Volpe torna al Gf Vip e Sonia Bruganelli ammette: "Mi è mancata"

Adriana Volpe è tornata al Grande Fratello Vip! La conduttrice tv, infatti, dopo essere stata concorrente e poi opinionista del reality show di Canale 5, questa sera è tornata negli studi dello show condotto da Alfonso Signorini per salutare il suo amico Giovanni Ciacci ma, soprattutto, per salutare la sua acerrima nemica Sonia Bruganelli.

Dopo un salto nella casa del Gf Vip per dare un messaggio di vicinanza a Giovanni Ciacci, Adriana Volpe è arrivata in studio e ha subito salutato tutti con nostalgia e affetto, soprattutto la sua ex collega Sonia e la donna che ha preso il suo posto sulle poltroncine delle opinioniste, Orietta Berti.

A me manca tanto il Grande Fratello Vip, questo è un programma che mi ha dato tantissimo - ha, infatti, ammesso Adriana per poi specificare - Sonia? Non mi è mancata"

La Volpe, poi, ha anche portato dei regali alle sue colleghe, per Orietta una tazzina di caffè e per Sonia un bavaglino con scritto su il suo nome per i suoi spuntini serali durante la diretta del GF. Regalo che non è stato particolarmente apprezzato dalla moglie di Paolo Bonolis che, però, ha subito ammesso: "Mi è mancata un po’ Adriana, con Orietta mi trovo benissimo e con Adriana c’era quella sana competizione”.

E Signorini ha anche fatto intendere che torneremo a vedere il volto di Adriana ancora una volta. Ci sarà forse una terza opinionista in questo Gf?