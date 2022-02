Gf vip, Manuel Bortuzzo fuori dalla casa per Lulù: "Una vita insieme a te, ti amo piccola mia"

Ennesima esternazione d'amore per la sua innamorata. Manuel Bortuzzo, abbandonata la casa del Grande Fratello Vip e la sua quotidianità con la principessa etiope Lulù Selassié, ha voluto farle sentire la sua vicinanza con un aereo carico d'amore.

"Una vita insieme a te, ti amo piccola mia. Manu", recitava la scritta che è stata fatta sorvolare sopra i cieli di Cinecittà. Al momento del passaggio Lulù si trovava all'interno della casa ed è stata chiamata in giardino dagli altri concorrenti che si sono stretti in un abbraccio carico di gioia.

Sono qui con te

Il nuotatore in quel momento ero vicino alla sua innnamorata in quanto, come documentato da una stories su Instagram, Manuel Bortuzzo era fuori dalla casa e ha aggiunto: "Sono qui con te, ti amo".