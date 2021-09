Gf Vip, Aldo Montano fuori dalla casa. L'annuncio ufficiale

Aldo Montano è fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il 42enne schermitore italiano ha dovuto salutare i co-inquilini di reality, come comunicato dalla produzione Mediaset.

L'annuncio Mediaset

"Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente", l'annuncio social. "Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena". Un vero e proprio colpo di scena, perché Montano potrebbe rimanere all'esterno della casa per giorni interi. Non è chiaro quali impegni istituzionali attendano Aldo, ma è facile immaginare che domani sera, nel corso della nuova puntata serale del GF Vip, Alfonso Signorini darà ulteriori comunicazioni in merito. Molto probabilmente lo schermitore azzurro sarà al Quirinale con tutti gli altri atleti medagliati delle Olimpiadi di Tokyo per ricevere l'omaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Figli d'arte

5 medaglie olimpiche al collo, con padre e nonno schermidori come lui, Aldo ha sempre vissuto l'attività sportiva in co-abitazione con il mondo della televisione. Nel 2006 partecipò al reality La Fattoria, 10 anni dopo a Selfie, trasmissione condotta da Simona Ventura. Ex fidanzato di Manuela Arcuri e Antonella Mosetti, nel 2017 è diventato papà di Olimpia, avuta dalla moglie Olga Plakhina, per poi bissare il 27 marzo scorso con Mario Jr, secondogenito della coppia che porta il nome del nonno paterno.