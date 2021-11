GF Vip, è caos Alex Belli. Il suo staff chiarisce: “Ha un fratello disabile”

Da giorni la casa del Grande Fratello Vip vede Alex Belli al centro delle polemiche e del dibattito social. Dopo la sfuriata con Aldo Montano, l'attore di Centrovetrine è scivolato su una battuta che ha creato scalpore al di fuori della casa di Cinecittà.

Lo scivolone

Nello scherzare sul reality ad eliminazione in cui “uno a uno cadono” tutti, Belli ha precisato: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”, facendo riferimento a Manuel Bortuzzo. Frase infelice che ha scatenato uno tsunami di reazioni. “Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato, ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia”, ha commentato il padre di Bortuzzo, Franco, con molti telespettatori che hanno chiesto la squalifica di Belli.

L'intervento dello staff

Ed è qui che è intervenuto lo staff social dell'attore, che l'ha così difeso: "Per chi non lo sapesse: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi”.

“Alex ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata", hanno continuato dallo staff di Belli. "È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel far Web”.

Come sarà trattato l'argomento stasera, nel corso della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip? Belli è davvero a rischio squalifica? Manuel si sarà offeso? Come reagirà Alfonso Signorini, le scorse settimane entrato a gamba tesa contro il cosiddetto "politicamente corretto"?