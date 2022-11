Gf Vip, Alfonso Signorini e la gaffe (bis) sull'abito di Giulia Salemi

Durante la scorsa puntata del Gf Vip il padrone di Casa, Alfonso Signorini ha fatto storcere il naso con un commento infelice sull’abito dell’opinionista social Giulia Salemi. E in questa serata il presentatore del reality ci ricasca.

La battuta sull’abito di Giulia Salemi

Ad inizio puntata il direttore di Chi ha invitato Giulia a mostrarsi al pubblico in studio, facendo un defilé. La persiana appare splendida in un mini abitino nero caratterizzato da aperture provocanti. Il conduttore cerca di riprendersi dopo la gaffe della scorsa puntata, e fa i complimenti alla Salemi: “Sei bellissima, di chi è l’abito?”, domanda divertito. “Nensi Dojaka”, replica Giulia. Il direttore di Chi appare dubbioso: “Ma chi è una porno star giapponese?”, chiede ridendo. Insomma un’altra gaffe sul look della Salemi è stata fatta.

Chi è Nensi Dojaka

Ma chi è Nensi Dojaka? E’ una stilista di 28 anni, originaria dell’Albania d’istanza a Londra. La ragazza è diplomata alla prestigiosa Central Saint Martins, ed è amatissima dalla celeb internazionali. Da Gigi Hadid a Zendaya, Giulia Salemi compresa, tutti vogliono i capi della Dojaka. Tutto merito delle sue silhouette iper femminili, simili ad armature, declinate con materiali apparentemente fragili ed crop infiniti, che lasciano intravedere il corpo. Il vestito scelto da Giulia è uno dei fiori all’occhiello della collezione di Nensi Dojaka. Nero con corpetto strutturato e gonna mini è in vendita al costo di 1200 euro circa.

Lo scorso incidente

Già nella scorsa settimana Signorini era stato al centro della scena per il suo commento sull’abito dell’opinionista social. Nella precedente puntata la ragazza indossava un vestito color nude in lurex. Alfonso in quell’occasione ha chiamato al centro dello studio l’influencer, commentando: "Sembri un preservativo! Sei un durex vivente”. Giulia l'ha presa a ridere e ha affermato di essere “Scioccobasita”.