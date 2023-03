Gf Vip, sorpresa per Andrea Maestrelli: "Da quando è morto papà lui è la mia quercia"

Molti gieffini non hanno avuto una vita facile, e tra questi c'è anche Andrea Maestrelli, che nella scorsa puntata era stato eliminato dal televoto salvandosi poi grazie all'ultimo bussolotto di rientro. Nella sua vita non ha avuto seconde possibilità, a parte quella datagli dal Grande Fratello Vip. Il ragazzo infatto ha raccontato di aver perso il padre a 13 anni e che questa mancanza lo ha segnato profondamente. Andrea non è un uomo di tante parola: ha imparato a soffrire in silenzio sin dalla tenera età ed è dovuto crescere in fretta. Questa sera, però, a portargli conforto è stato il suo secondo padre, lo zio Matteo Materazzi, l'uomo che al tempo gli diede la triste notizia, quella della dipartita del papà; lo stesso uomo che ha voluto fargli una sorpresa proprio nei pochi giorni che ormai precedono la finale: è andato in visita al Loft di Cinecittà.

La storia di Maestrelli

Chiamato dal conduttore, il gieffino non ha nascosto il fatto che se arrivasse in finale, la dedicherebbe a suo padre. Quest'ultimo ha raccontato di aver passato un paio di anni difficili dopo la perdita del padre, anni in cui era "avvelenato con il mondo" perché gli occhi altrui lo guardavano sempre con pietà, ed è una cosa che il giovane non riusciva a sopportare. "Io sono stato molto forte, ma in tanti momenti avrei voluto permettermi il lusso di essere debole. La vera forza della famiglia è stata mia madre".

È in quel momento che Signorini ha riportato alla memoria le parole della madre, emozionando ancora una volta il nostro gieffino con parole d'amore, sincere, che avevano toccato l'anima di tutto il pubblico: "Quello che è rimasto di papà è il sorriso che porti sulle tue labbra. Quando ridi di gusto sei uguale a papà. Hai il senso dell'amicizia e il valore del rispetto, che è la sua più grande eredità. Tuo papà è morto, e io, prima che morisse, gli ho detto: 'Ho due gambe, due braccia e una testa' e ve l'ho sempre ripetuto. Siamo andati avanti vivendoci tutto nel migliore dei modi".

La sorpresa dello zio

Lo zio è arrivato poi a destinazione, e davanti ad Andrea ha affermato che ci sarà sempre per lui e di aver affittato la sua casa perché la madre vorrebbe che tornasse a vivere con lei. "Sai che lei cucina, le piace tanto, e ti farà tanti pranzi e tante cene. Continui a dire che sei amato, ma fuori, Andrea, ti odiano tutti. È una tragedia! Dai, sto scherzando. Ti voglio bene, e sono orgoglioso di quello che stai facendo. Sei veramente bravo, sei dolce, sei simpatico. Non sembri nemmeno mio nipote! Io sono fuori, Andrea, e ti aspettiamo tutti".