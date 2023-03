Gf Vip, sorpresa per Antonella Fiordelisi: la dedica di Edoardo Donnamaria

Un amore struggente, fatto di alti e bassi ma anche emozioni vivissime. Non a caso Alfonso Signorini ha scelto di aprire il primo blocco del Grande Fratello Vip con un video dedicato ai Donnalisi, ora divisi da una squalifica inaspettata per Edoardo Donnamaria. Un video mozzafiato che ha ripercorso tutta la loro storia nella casa del reality. Così vediamo Antonella chiedersi se gli manca e se la pensa, ma la risposta è arrivata poco più di 24 ore dopo: Edoardo ha urlato al megafono il suo amore per la fidanzata fuori dalla casa del Gf Vip.

La reazione di Antonella

“Da quando non c’è più, ho capito quanto lo amo”. Da questa frase, scritta per il suo fidanzato, Alfonso Signorini è partito con le domande scomode, chiedendole la motivazione dei suoi atteggiamenti forse esagerati: pianti, gesti stravaganti. “Non era mai successo che mi mancasse così tanto una persona. Qui abbiamo la possibilità di conoscerci fino in fondo e ho capito che anche i suoi difetti mi piacciono”, ha detto Antonella rivelando che per lei “l’amore è pensare per due, preoccuparsi per l’altro. Quando succede all’altro qualcosa di brutto è come se accadesse anche a te. Ho deciso di restare al Gf Vip solo perché mancano una ventina di giorni, si fosse trattato di mesi non ce l’avrei fatta”.

Antonella ha iniziato a parlare da sola, a mettersi le mutande di Edoardo, tanto da sentirsi pazza e dirlo in diretta, ma poi l’amore è così: le reazioni sono sempre imprevedibili, e quando Tavassi ha nominato la Murgia, dopo quanto è accaduto nel Van-gate, Signorini l’ha subito tranquillizzata perché Nicole ha reso noto di aver salutato Edoardo senza ricevere alcuna risposta.

La sorpresa di Edoardo per Antonella

Chiamata in Mystery Room, è subito arrivata la sorpresa di compleanno per Antonella: un video in cui Edoardo le ha fatto gli auguri. “Mi manca svegliarmi la mattina con te accanto. Non so se mi manca di più addormentarmi con te. Abbiamo litigato tante volte, ma siamo sempre tornati insieme, e smettila di indossare i miei vestiti. Sorridi perché sei la più bella del mondo quando lo fai. Ti amo”. Queste le parole d’amore per la vippona.

“Mi manca addormentarmi con lui. Guardo la fotina che ho messo lì e penso se gli manco quanto lui manca a me. Non è andato in guerra, ma stare sei mesi sempre con lui e poi non vederlo più è durissima. Dovevamo passare il compleanno insieme: dovevamo andare a cena insieme e voleva anche farmi una dedica, quella che mi ha fatto adesso. Gli voglio dire di iniziare a vedere se c’è una casa a Roma per noi due. Se lui non può venire a Milano per il lavoro a Forum, mi trasferisco io. Ci pensavo già da una ventina di giorni, ma prima non ne ero convinta e adesso sì”.