Gf Vip, Antonino Spinalbese: Ecco cosa fa Luna Marì quando lo vede in tv

Antonino Spinalbese è il latin lover della Casa del Gf Vip, al centro di numerose dinamiche sentimentali. Nonostante la sua nomea ci sono due donne con cui l’hairsylist mostra il suo lato più tenero e autentico, sono le sue due sorelle, Assunta e Lucia. Le due ragazze nel corso della puntata hanno la possibilità di rivedere il fratello e raccontare al pubblico del rapporto speciale che li unisce.

Il rapporto con le sorelle

L’ex di Belen ha infatti un legame molto forte con le donne, a cui ha fatto da genitore dopo la scomparsa del padre. “Ho avuto l’opportunità di avere due ruoli, quello di essere fratello ma anche genitore" spiega Antonino. “Ho sofferto tantissimo per la mia sorella più piccola perché non sa cosa vuol dire avere un padre” aggiunge, raccontando del dolore che hanno dovuto affrontare dopo la perdita di loro padre.

Le due donne nel corso della puntata hanno la possibilità di confrontarsi con Antonino e incoraggiarlo sul suo percorso. “Devo ringraziare mamma e papà, perché tu sei il regalo più bello che la vita potesse farmi”, asserisce la sorella maggiore Assunta, commuovendosi e facendo commuovere a sua volta il fratello. Antonino non se lo aspetta ma anche sua sorella Lucia è corsa a trovarlo nel loft di Cinecittà: “So che tu non volevi”, dice la ragazza. “Sono estremamente orgogliosa di te, continua così perché stai andando benissimo”, conclude.

La reazione di Luna Marì

Le ragazze hanno anche la possibilità di aggiornare Antonino su come stia la piccola Luna Marì, la bimba nata un anno fa dalla relazione con Belen Rodriguez. “Ti vede alla televisione e ti indica”, lo rassicura Assunta che gli racconta di come si rechino spesso a trovarla. “Non si è dimenticata di te. guarda il quadro sopra il divano, e dice papà”, aggiunge Lucia, tranquillizzando il fratello che la figlia non la affatto dimenticato dopo mesi di lontananza come lui temeva. “Cammina benissimo. E’ identica a te”, conclude Lucia, che non riesce a trattenere le lacrime. Anche Spinalbese, solitamente algido e imperturbabile al sentire nominare la sua piccola cede alla commozione.

<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;max-width:100%;"><iframe id="playeriframe" src="https://www.video.mediaset.it/player/playerIFrame.shtml?id=1431918&guid=F310294001020C07&muted=false&autoplay=false" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" msallowfullscreen="true" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" seamless="seamless" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" referrerpolicy="unsafe-url"></iframe></div>