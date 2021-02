Gf Vip, Giulio Pretelli diventerà papà

La grande novità per Pierpaolo Pretelli che diventerà zio

Una grande, grandissima notizia per Pierpaolo Pretelli, in quesi mesi di lontananza da casa e dalla sua famiglia c'è chi, invece, una famiglia se l'è creata. Il fratello Giulio è entrato nella casa per annunciare una lieta novità a Pretelli: lui e la compagna, Alessia Pellegrino, aspettano un bambino.

Giulio ha soli 21 e per Pierpaolo è stato un vero e proprio shock anche perché è venuto a conoscenza dell'esistenza di Alessia solo questa sera e in diretta tv.

Giulio in giardino ha affermato con molta emozione: "In questi 5 mesi mi sono capitate tante cose bellissime. Ho conosciuto Alessia, una ragazza fantastica che mi fa stare bene. E ho una cosa molto importante che devo dirti e che non ti aspetti. Sono innamorato di Alessia. Lei ha perso il papà a 6 anni ed è molto responsabile. Mi è successa una cosa che è capotata anche a te!".

Pierpaolo Pretelli diventa zio

Pretelli ha subito capito la novità e ha esclamato commosso: "Divento zio!". "Mamma e papà non l'hanno presa bene inizialmente. Perché siamo giovani, io ho 21 anni e lei 20. Ma sono sicuro che ce la faremo" ha aggiunto Giulio che ha anche rassicurato Pierpaolo confidandogli che Alessia e Leo vanno molto d'accordo.

"Per me sei ancora il fratellino. Questa notizia seppur stupenda mi fa rimanere così. Se tu sei convinto io ti potrò dare tutti i suggerimenti e raccontarti la mia esperienza. Spero che tu sia lucido e penso che l'amore che dai a Leo potrai darlo anche a tuo figlio".

Queste le parole di Pretelli rimasto un po' incredulo dalla notizia e ha poi aggiunto: "Diventare genitori è la cosa più bella al mondo. Io ho provato un'emozione che spero di rivivere presto". Signorini ha quindi chiesto se il secondo figlio lo vorrebbe con Giulia Salemi, la risposta è stata: "Perché no?".