Gf vip, Barù contro Signorini sul caso Ricciarelli: "Solo in Italia passano cose così brutte"

Frasi sessiste, razziste ed omofobe. Queste le accuse mosse dai concorrenti del Gf vip nei confronti di Katia Ricciarelli che, nonostante la situazione creatasi nella casa, si è vista conferire l'immunità.

E se il conduttore Alfonso Signorini ha cercato di mediare a favore della soprano Barù si è espresso duramente dichiarando: "Non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere, non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fucked. Cose brutte".

Secondo il nipote di Costantino della Gherardesa la gestione della cosa e la mancata presa di posizione nei confronti della Ricciarelli sono inaccettabili.