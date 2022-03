Gf vip, Jessica e Barù al capolinea? Chef offeso prende le distanze

L'aria si fa tesa tra Jessica Selassié e Barù Gaetani. L'incontro "chiarificatore" sotto la capanna dell'amore sembra essere un lontano ricordo. Dopo la puntata di lunedì infatti, lo chef si è detto offeso per le dichiarazioni fatte dalla principessa e da altri concorrenti che l'hanno definito uno stratega. Nonostante Jessica abbia cercato di chiarire spiegando che le clip mostrate in puntata erano relative ad uno sfogo ma Barù, sembra non voler sentir ragioni.

Barù prende le distanze

Lo chef si è detto offeso che siano stati messi in dubbio i suoi valori e Jessica in più occasioni ha cercato un chiarimento: “Io sono fatta così. Analizza tutto quello che ti pare. Però anche nell’analizzare ed essere distaccato, perché sei distaccato e più freddo nei miei confronti…”, ha dichiarato la principessa. Parole alle quali Barù ha risposto con freddetta: “Hai detto delle cose che hai offeso il mio essere. Certo che sono distaccato. Mi sembra normale…”.

Troveranno un punto d'incontro?